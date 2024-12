منظمة اكتد الفرنسية تعقد اتفاقا مع زراعة ذي قار لدعم الفلاحين المتضررين جراء التغيرات المناخية في قضائين

2024-12-02 13:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مدير زراعة ذي قار عن اتفاق تم ابرامه مع منظمة اكتد الفرنسية لدعم الفلاحين المتضررين في قضاء الدواية والغراف شمال المحافظة. وذكر مدير الزراعة محمد عباس لشبكة اخبار الناصرية ان الاتفاق يتضمن دعم الفلاحين الذين تضرروا جراء التغيرات المناخية من نقص المياه والتصحر. ولفت انه تم...

