استمرت 4 جلسات متتالية.. الدولار يوقف موجة صعود الذهب في السوق العالمية

2024-12-02 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، تراجعا قويا بنسبة واحد بالمئة إلى 2627 دولارا للأونصة، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، منهيا بذلك موجة صعود استمرت 4 جلسات متتالية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.15 بالمئة إلى 2650.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفض الفضة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 30.39 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 944.20 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 975.44 دولار اعتبارًا من الساعة 05:04 بتوقيت بغداد.

المصدر: وكالات