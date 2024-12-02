2024-12-02 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، القبض على إرهابيين ينتميان الى عصابات داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين ألقت القبض على ارهابيين ينتميان الى ما يسمى "ديوان الزكاة" للتنظيم الإرهابي، وقيامهما بعدة عمليات عسكرية داخل المحافظة في وقتٍ سابق".

وأضافت أن "هذه العملية استندت الى جهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية"، مبينة أنه "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً عن التهم الموجهة اليهما وصُدقت قضائياً".

وبينت الوكالة أنه "تم إحالة المتهمين الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".