2024-12-02 13:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، اليوم الاثنين، بإنهاء مهمة مضيف آل الصدر الكرام في سوريا من الآن فصاعدًا ونقل خدمات المضيف إلى لبنان.

