2024-12-02 13:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الإثنين، وجود تعيينات على ملاكها. وذكر بيان للشركة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنها “تنفي وجود تعيينات على ملاكها في بغداد والمحافظات استنادا الى تعليمات الموازنة العامة”.

The post شركة المنتجات النفطية تنفي: لا تعيينات على ملاكنا ببغداد والمحافظات first appeared on Observer Iraq.