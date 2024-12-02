الرئيس العراقي يشدد على حفظ الاستقرار الإقليمي ومنع توسع دائرة الصراع

2024-12-02 13:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاثنين، على ضرورة حفظ الأمنوالاستقرار الإقليمي ومنع توسع دائرة الصراع، على خلفية الأحداث الجارية في سوريا.

وذكرتالدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رشيد استقبلفي قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح، وأكدخلال اللقاء حرص العراق على الأمن والسلام في سوريا، واستعداده لتقديم الدعماللازم لحفظ استقرار المنطقة.

واستعرضاللقاء تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أكد دعم العراق لترسيخ الاستقرار،والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع.

وأوضحرئيس الجمهورية أن تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضعاهتمام شديد، مشدداً على عمل العراق الثابت لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأطلعالسفير السوري، رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، مشيداًبمواقف العراق المساندة والداعمة لسوريا.

وفيبيان آخر، استقبل رئيس الجمهورية في قصر بغداد، سفير تركيا لدى العراق أنيل بوراإنان، واستعرض اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية كما تم بحث التطورات الأمنيةفي سوريا، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة بذل الجهود كافة لأجل الحفاظ على الأمنوالاستقرار فيها.

منجانبه، أوضح السفير موقف تركيا من التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة، مؤكداأهمية استمرار التشاور والتنسيق وبما يحفظ السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.