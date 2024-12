2024-12-02 13:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر كشفت تقارير صحفية عن أول ناد بدأ بشكل فعلي مفاوضاته لضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي يواجه أزمة مع ناديه الحالي بشأن تمديد تعاقده. وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، وخرج اللاعب بتصريحات إعلامية أكثر من مرة ليؤكد عدم بدء مفاوضات التجديد مع ناديه، وأنه …

