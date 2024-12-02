نيجيرفان بارزاني والسفير الروسي يبحثان تطورات سوريا

2024-12-02 13:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين مع السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف في بغداد، تشكيل حكومة كوردستان وتطورات الاوضاع في سوريا.

كما بحث الرئيس بارزاني والسفير الروسي العلاقات الروسية مع العراق وإقليم كوردستان، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد، والانتخابات البرلمانية الكوردستانية، ومباحثات الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، والجلسة الأولى للبرلمان التي ستعقد اليوم.

وكان الوضع الراهن في سوريا وتداعياته الإقليمية موضوعا آخر للاجتماع الذي حضره القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر أطلقت هيئة تحرير الشام، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، إلى جانب الجبهة الوطنية للتحرير وجيش العزة وبعض فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، عملية "ردع العدوان" في عدة مناطق في شمال غربي سوريا.

وقالت القوات المشاركة في العملية في بيان إن الهدف من عملية ردع العدوان إبعاد خطر ميليشيات إيران وقوات النظام السوري عن المناطق المأهولة بالسكان، وتوسعة المناطق الآمنة لتهيئة الظروف لعودة المهجرين إلى ديارهم.

وارتفعت حصيلة القتلى من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة إلى 416، بعضهم بسبب غارات روسية، بحسب ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.