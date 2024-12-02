تصل للطرد.. العدل الإسلامية تتخذ إجراءات صارمة بحق عضوة حضرت جلسة برلمان كوردستان

2024-12-02 13:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت جماعة العدل الإسلامية الكوردستانية، يوم الاثنين، عن اتخاذها إجراءاتصارمة بحق العضوة هيرو عتار لمخالفاتها قرار مقاطعة جلسات برلمان إقليم كوردستان،وحضورها في أولى جلساته.

جاءذلك خلال الجلسة الأولى لبرلمان إقليم كوردستان، حيث شوهدت هيرو عتار داخل القاعةفي خطوة وصفها الحزب بأنها "انتهاك صريح" لقراراته السياسية، التي تقضيبالابتعاد عن المشاركة في أعمال البرلمان الحالي.

وبحسبمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز من مصدر داخل جماعة العدل الإسلامية، فإن قيادةالحزب لم تكن على علم بدخول عتار إلى البرلمان، ما دفعها إلى تأكيد التزامها بقرارالمقاطعة واتخاذ تدابير تنظيمية حاسمة بحقها.

وأضافالمصدر أن جميع مرشحي الحزب كانوا قد تعهدوا أمام زعيم الجماعة الإسلامية، عليبابير، بالالتزام بقرار مقاطعة البرلمان بعد الانتخابات.

وبحسبالمعلومات فإن الإجراءات ستكون "طرد النائبة هيرو عتار من الجماعة، لكن سيتمعقد اجتماع للحزب لغرض إقرار الإجراءات كونها خالفت قرارات الحزب من جهة، ونقضت تعهدهاأمام أمير الجماعة من جهة أخرى".

ولاحقا، أعلنت جماعة العدل في بيان، عن فصل أحد أعضائها بعد مشاركتها في اجتماع البرلمان، الذي وصفته الجماعة بأنه "مُصمم"، مؤكدة استمرارها في مقاطعة هذا البرلمان احتجاجاً على ما وصفته بالتزوير وتوزيع المقاعد بشكل غير عادل لصالح أطراف سياسية متعددة.

وقالت الجماعة في بيان صادر عن مجلسها الأعلى، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العضو هيرو عتار خالفت قرارات الجماعة من خلال حضورها الاجتماع المذكور، مما دفع الجماعة إلى اتخاذ قرار بفصلها، التزاماً بلوائحها التنظيمية.

وأشار البيان إلى أن الجماعة كانت قد قررت مسبقاً عدم المشاركة في البرلمان، كجزء من موقفها الرافض لنتائج الانتخابات. وأكدت الجماعة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي عضو يخالف هذا القرار، حفاظاً على وحدة صفوفها ومبادئها.

وفيسياق متصل، جدد عمر گولپي، وهو مرشح آخر من الجماعة الإسلامية، تأكيد التزام الحزببالمقاطعة خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية قبل بدء جلسة البرلمان وحضرته وكالةشفق نيوز، مشدداً على أهمية احترام القرارات الحزبية في مواجهة التطورات السياسية.

وكانتالجماعة الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق عن قرار مقاطعة برلمان إقليم كوردستان،احتجاجاً على ما وصفته بـ"عدم شفافية العملية السياسية"، هذا القرار جاءبعد نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث اعتبر الحزب أن الظروف الحالية لا تضمن تمثيلاًعادلاً أو بيئة سياسية ملائمة للعمل البرلماني، ما دفعه إلى اتخاذ موقف حازميتماشى مع توجهاته السياسية.

والواقعةالأخيرة التي شهدت خرقاً لهذا القرار من أحد مرشحيه تسلط الضوء على تحدياتالالتزام الحزبي داخل الجماعات السياسية في كوردستان، وسط أجواء مشحونةبالخلافات السياسية.

وعقدبرلمان إقليم كوردستان اليوم الاثنين، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول في دورتهالجديدة، بحضور مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين.

ويتضمنجدول أعمال الجلسة، دعوة رئيس ديوان البرلمان أكبر الأعضاء الحاضرين سناً لأداءاليمين القانونية وإدارة الجلسة، يعقبها دعوة رئيس السن للمرشحين الفائزين بمقاعدبرلمانية لأداء اليمين.

ومنالمقرر أن يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائباً له وسكرتيراً، حيث ستتولى في أولىمهامها فتح باب الترشح لمنصب رئيس إقليم كوردستان خلال 30 يوماً.