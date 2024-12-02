الموارد المائية تباشر بأعمال تصاميم المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وتطوير نهر الخوصر

2024-12-02 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن مباشرتها بإعداد التصاميم والدراسات والمسوحات الميدانية الخاصة بتأهيل وتطوير نهر الخوصر في محافظة نينوى.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير نهر الخوصر في محافظة نينوى، التي تضمنت رفع أكثر من نصف مليون م3 من الأنقاض والمواد العضوية والترسبات، فضلاً عن إكساء جوانب النهر بالأحجار وإعادة تأهيل سياجه إضافة إلى إنشاء السدة الترابية".وأضاف، أن "الهدف من تأهيل وتطوير المشروع، هو تقليل مخاطر الفيضانات التي كانت تشكل تهديداً متزايداً للمدينة في مواسم الأمطار، إضافة إلى الحفاظ على النظام البيئي للمدينة مما يعزز استدامة الموارد الطبيعية وإعطاء جمالية لمدينة الموصل والأحياء المجاورة".