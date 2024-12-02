الزراعة تكشف عن خطة لدعم قطاع الدواجن وتشجيع الاستثمار

2024-12-02 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلامي

حددت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، احتياجات العراق من البيض ولحم الدجاج، مؤكدة أن الإنتاج المحلي من المنتجات الحيوانية لا يغطي حاجة السوق بالكامل، فيما كشفت عن خطة لدعم قطاع الدواجن وتشجيع الاستثمار فيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد عبد الرضا الخزاعي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل على تحديد احتياجات البلاد من البيض ولحم الدجاج بناءً على حاجة الفرد السنوية لهذه المنتجات، حيث يُقدر استهلاك الفرد بـ 220 بيضة سنوياً و22 كيلوغراماً من لحم الدجاج، وبناءً على ذلك، يتطلب الأمر حوالي 10 مليارات بيضة وأكثر من 900 ألف طن من لحوم الدجاج وفقاً لعدد السكان الحالي".

وأوضح الخزاعي، أن "الإنتاج الحالي من البيض يصل إلى 6.5 مليارات بيضة، بينما الإنتاج من لحوم الدجاج يبلغ 350 ألف طن"، مؤكداً أن "الوزارة وضعت خطة لتشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن".

وأشار إلى، أن "هناك العديد من الطلبات لإنشاء مشاريع في قطاع الدواجن، بعضها تم منحه الموافقات، والبعض الآخر لا يزال قيد الإنجاز".

وأضاف الخزاعي، أن "كلفة إنتاج كرتونة البيض (12 طبقة) لا تتجاوز 40 ألف دينار، بينما تتراوح كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج بين 2000 و2250 ديناراً".

ولفت إلى، أن "بعض المربين يواجهون زيادة في تكاليف الإنتاج نتيجة عدم تحقيقهم للطاقة الإنتاجية المطلوبة، بسبب الأمراض أو سوء الإدارة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف مقارنة بالمربين الآخرين".

وأكد المتحدث، أن "قطاع الدواجن يعد من القطاعات الواعدة، وأن الوزارة تدعمه بقوة من خلال حماية المنتج المحلي، عبر رفع الرسوم الجمركية إلى 70% على البيض المستورد، و50% على الدجاج المجزر كاملاً، و25% على المقطعات".

وأشار إلى، أن "هنالك مشكلة في ارتفاع أسعار الوقود وضعف التجهيز الكهربائي، أما أسعار الأعلاف فلا تزال مقبولة، مما يتيح للمربين تحقيق أرباح جيدة من مشاريعهم".