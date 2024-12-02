الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة الجزيرة
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | أين تتركز عمليات القصف في سوريا؟
فيديو | أين تتركز عمليات القصف في سوريا؟
نسخ الرابط
2024-12-02 14:00:03 - المصدر: قناة الجزيرة
موضوعات ذات صلة
فيديو | مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الايراني عباس عراقجي والتركي هاكان فيدان
فيديو | حصل على الجواز العراقي مؤخراً.. من هو جديد المنتخب الوطني بيتر كوركيس؟
فيديو | لمساندة الجيش السوري.. ميليشيات موالية لإيران تدخل سوريا
فيديو | الكرملين: روسيا ستواصل دعم الرئيس السوري بشار الأسد
فيديو | مباشر .. مؤتمر صحفي لوزيري خارجية تركيا وإيران حول تطورات الأوضاع في سوريا
فيديو | بلاد الشام على حافة الانفجار .. عودة الصراع في زمن الهدوء
فيديو | أنجز معاملتك من بيتك.. 800 خدمة تقدمها منصة اور الإلكترونية #صباحكم
فيديو | الدفاع المدني بغزة: لا توجد أي خدمات طبية أو إسعافية في القطاع