بحضور وزير الدفاع.. اجتماع نيابي برئاسة المندلاوي لبحث التحركات الإرهابية في سوريا

2024-12-02 14:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، اجتماعاً نيابياً بحضور وزير الدفاع، لبحث التحركات الارهابية في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، عقد اجتماعاً مهماً مع لجنة الامن والدفاع بحضور وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش وقادة العمليات المشتركة، والقوة الجوية، والقوات البرية، والدفاع الجوي، وطيران الجيش، والاستخبارات العسكرية".

واضاف البيان، أن "الاجتماع شهد بحث التحركات الارهابية الأخيرة في سوريا وتداعياتها على أمن العراق، فضلا عن مناقشة سبل مواجهة المخاطر المستقبلية".