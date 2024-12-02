الأعرجي والمالكي يبحثان تعزيز الجهود الأمنية على الحدود العراقية السورية

2024-12-02 14:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، مستجدات الأحداث في سوريا وتعزيز الجهود الأمنية على الحدود العراقية السورية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض شامل لمستجدات الأحداث على الساحة السورية وآخر تطورات المشهد السياسي والأمني على صعيد المنطقة".وأكد الجانبان على "أهمية استمرار الجهد الأمني والاستخباري على الحدود العراقية السورية بعد تأمينها بالكامل، إلى جانب التأكيد على موقف العراق من الأحداث الأخيرة في سوريا الشقيقة وأهمية دعم جميع الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية".