جماعة العدل الكردستانية تطرد نائبة من صفوفها بعد مشاركتها بجلسة برلمان الإقليم

2024-12-02 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، عن قيام جماعة العدل الكردستانية بطرد نائبة من صفوفها بسبب مشاركتها بجلسة البرلمان الأولى لإقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" جماعة العدل الكردستانية قررت طرد النائبة هيرو عطار من صفوفها بسبب مشاركتها في جلسة اليوم لبرلمان الإقليم، حيث كانت جماعة العدل الكردستانية قد قررت في وقت سابق من اليوم عدم المشاركة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان بسبب التزوير الذي حصل في الانتخابات".

وعقد برلمان إقليم كردستان، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، جلسته الأولى من فصله التشريعي الجديد، بحضور مسؤولين وقناصل ودبلوماسيين.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، دعوة رئيس ديوان البرلمان أكبر الأعضاء الحاضرين سناً لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة، يعقبها دعوة رئيس السن للمرشحين الفائزين بمقاعد برلمانية لأداء اليمين.

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائباً له وسكرتيراً، حيث ستتولى في أولى مهامها فتح باب الترشح لمنصب رئيس إقليم كوردستان خلال 30 يوماً.