اتحاد كرة اليد : تلبية دعوتي إيران والجزائر تعتمد على الوضع المالي

2024-12-02 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - إحسان المرسوميأعلن اتحاد كرة اليد العراقي، عن تلقيه دعوتين لملاقاة منتخبنا الوطني خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.وذكر عضو الاتحاد، كاظم كامل فيروز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" الدعوة الأولى وصلت من الاتحاد الإيراني لملاقاة منتخب إيران في طهران يوم الثامن من كانون الثاني المقبل، أما الدعوة الثانية، فقد جاءت من الاتحاد الجزائري للمشاركة في بطولة ثلاثية تقام في الجزائر يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري وتضم منتخبات العراق وتركيا والجزائر".وأضاف فيروز أن " اتحاد كرة اليد العراقي سيقوم بدراسة الدعوتين خلال اجتماعه المقبل، وسيقرر أياً من الدعوتين سيلبي" ، مشيراً إلى أن" القرار النهائي يعتمد على الوضع المالي للاتحاد، مع إمكانية الموافقة على كلا الدعوتين".