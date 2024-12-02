2024-12-02 14:18:04 - المصدر: ايشان

تشارك عدة جماعات مسلحة تطلق على نفسها صفة المعارضة، في معارك السطو على المدن السورية، والتي احتلت مدينة حلب مؤخرا، في هجوم هو الأوسع منذ خمس سنوات. لكن “الجماعات الإرهابية في سوريا لم تعد قادرة على تنفيذ عملياتها الإرهابية بمفردها بل تحتاج إلى تظافر”، بحسب الخبير الأمني فاضل أبو رغيف. وأشار أبو رغيف إلى أن […]

ظهرت المقالة خارطة جماعات “المعارضة” المسلحة في سوريا: توجهات متناحرة ومعارك مرتقبة أولاً على ايشان.



