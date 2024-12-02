البنك المركزي العراقي يبيع 285 مليون دولار في مزاد اليوم

2024-12-02 14:46:58 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاثنين، أكثر من 285مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكرمراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 285 مليوناً و603 آلاف و220دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستنديةوالتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالاتالخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضافأن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتماداتوالتي بلغت 280 مليوناً و503 آلاف و220 دولاراً، مرتفعة بنسبة 98% عن المبيعاتالنقدية البالغة خمسة ملايين و100 ألف دولار.

وأشارمراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عددالمصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً، وكان إجماليعدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 8 شركات.