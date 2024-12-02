الهجرة: العوائل اللبنانية بدأت بالعودة لديارها وفق آلية يسيرة

2024-12-02 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، أن العوائل اللبنانية بدأت بالعودة لديارها وفق آلية يسيرة، فيما أشارت الى أنها قدمت الرعاية الغذائية والصحية والسكنية لهذه العوائل.

وقال وكيل الوزارة، كريم النوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الضيوف اللبنانيين المتواجدين في العراق، جراء الحرب التي شنها الكيان الصهيوني على وطنهم، هم ضيوف أعزاء على بلاد الرافدين،"، مشيرا الى أنه "تم استقبال العوائل في محافظات عدة، وكان معظمها في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، ومحافظات أخرى، وقمنا من خلال وزارة الهجرة والوزارات الساندة الاخرى بتقديم ما يمكن تقديمه".

وأضاف، أن "عدد العوائل اللبنانية الوافدة الى العراق بلغ 6 آلاف ، قَدِمت عبر منفذ القائم ومطاري بغداد والنجف الأشرف، ووزعت بين أماكن إقامة لائقة"، مبينا أنه "تمت إحاطتها بما تمليه علينا توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من رعاية تلبي احتياجاتها الغذائية والصحية والسكنية، في موقف يمثل شهامة العراقيين إزاء أشقائهم اللبنانيين والفلسطينيين".

وتابع ، أنه "بعد اتفاق وقف الحرب، بدأت العوائل اللبنانية بالعودة الى ديارها وفق آلية عملية يسيرة".