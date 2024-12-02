بمشاركة 15 شركة.. انطلاق ملتقى ميسان الاستثماري للتقنيات الزراعية

2024-12-02 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حيدر جيزانينظمت هيئة استثمار ميسان بالتعاون مع شركة ايليا كارون، اليوم الاثنين، الملتقى الاستثماري الزراعي بمشاركة 15 شركة استثمارية في التقنيات الزراعية.وقال محافظ ميسان حبيب الفرطوسي لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "حضرنا اليوم الى هذا الملتقى الاستثماري الزراعي الذي يضم 15 شركة استثمارية من الجمهورية الاسلامية الإيرانية للتقنيات الزراعية"، مشيرا الى ان "محافظة ميسان تشتهر بالزراعة ولديها الكثير من الاراضي الصالحة للزراعة وخصوصا في منطقة الطيب".ودعا الفرطوسي كافة الشركات الاجنبية والمحلية الى "الاستثمار في محافظة ميسان لكونها بيئة خصبة للاستثمار".