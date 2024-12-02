مركز البيانات الوطني يطلق خدمة التأمين البحري عبر بوابة أور الإلكترونية

2024-12-02 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة التأمين البحري عبر بوابة أور الإلكترونية.

وقال المركز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم إطلاق خدمة التأمين البحري عبر بوابة أور الإلكترونية، لتمكين العملاء من الحصول على وثائق التأمين البحري بطريقة إلكترونية مبتكرة وسريعة"، مبينا ان "ذلك تم بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية".

واضاف ان "الخدمة الجديدة تشمل ثلاثة أنواع من وثائق التأمين على وفق الشروط المعهدية (أ، ب، ج)، حيث تغطي مجموعة واسعة من الأخطار مثل الأضرار الناتجة عن عمليات التحميل والتفريغ، والحوادث كالحريق والانفجار، إضافة إلى الأضرار الأخرى التي قد تحدث في أثناء عمليات النقل"، مشيرا الى ان "إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهود مركز البيانات الوطني لتهيئة حلول رقمية متطورة تضمن الوصول الآمن والسريع عبر بوابة أور، مع تقديم شرح تفصيلي عن الخدمة، وخطوات التقديم، والأسئلة الشائعة".

وتابع انه "تم تخصيص الرقم المجاني (5599) لدعم العملاء والإجابة عن استفساراتهم (من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل) طيلة أيام الأسبوع".