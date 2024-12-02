علي وهيب: استمرار الدوري خطوة مميزة وكأس الخليج محطة إعداد مهمة للأسود

2024-12-02 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المحلل الفني، واللاعب الدولي السابق علي وهيب، أن قرار اتحاد الكرة باستمرار مباريات دوري نجوم العراق أثناء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج يُعد خطوة إيجابية.وقال وهيب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" تأجيل مباريات الدوري كان مؤشراً سلبياً يؤثر في سير المسابقة وتمتد مدتها بشكل غير منطقي، مما يضعف من جودتها وأثرها التنافسي، لذا فإن قرار استمرار المباريات يُعد خطوة مميزة وجيدة جدا"، مشيراً إلى أنه" من المفترض على اتحاد الكرة وضع خطط واضحة ومدروسة ، تشمل تحديد مواعيد المباريات الودية، فترات التوقف، وجميع الأمور ذات الصلة ضمن أجندة دقيقة ومنظمة".وأضاف أن" بطولة كأس الخليج تحمل أهمية كبيرة، خاصة مع الدور المحوري للعراق في إعادة الزخم لهذه البطولة من خلال استضافتها وتحقيقه للقب"، مؤكداً أن " كأس العالم يبقى الهدف الأهم خلال المرحلة القادمة، أما كأس الخليج فتعد فرصة لتجهيز وإعداد اللاعبين، خصوصا مع توجه بعض المنتخبات مثل السعودية والبحرين وقطر للمشاركة بالمنتخبات الأولى في إطار البحث عن تحسين الأداء بعد نتائج مخيبة في التصفيات الأخيرة".وتابع وهيب أن" العراق يجب أن يركز على بناء جيل جديد من اللاعبين الشباب القادرين على تمثيل المنتخب بقوة في المستقبل، خاصة أن هناك مراكز تعاني من كبر سن اللاعبين أو تراجع مستوياتهم".