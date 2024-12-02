2024-12-02 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياعالسوداني سيزور المحافظ قريباً، فيما طمئن الأهالي بأن القوات العراقية فرضت سيطرةكاملة على الحدود مع سوريا.

وقالالدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيزور نينوى خلال الأيام المقبلة لمتابعةالمشاريع المهمة في المحافظة ومنها مشروع الطريق الحولي في الموصل الذي يشوبه بعضالتلكؤ والتأخير".

وعنالوضع الأمني في نينوى، أكد الدخيل أن "الأمن مستتب وتحت السيطرة الكاملةللقوات العراقية"، مشيراً إلى أن "القوات العراقية من الجيش والشرطةالاتحادية وحرس الحدود والحشد الشعبي تحكم سيطرتها على الحدود مع الجانب السوري".

وأكدأنه "لا داعي للمخاوف من أي خروقات وتهديدات أمنية في نينوى".

يأتيذلك بالتزامن مع تصاعد الأحداث والاضطرابات الأمنية في سوريا، واتخاذ القيادةالعراقية إجراءات لتأمين الحدود تحسباً لأي طارئ.