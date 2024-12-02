استعدادات لانطلاق فعاليات مهرجان بغداد للمسرح في دورته الخامسة بمشاركة عربية ودولية

2024-12-02 15:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

تستعد العاصمة بغداد، لانطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح (دورة شفيق المهدي)، والذي تنظمه نقابة الفنانين ودائرة السينما والمسرح، خلال المدة من 10 – 18 كانون الأول الحالي، بمشاركة محلية وعربية ودولية.

وقال نقيب الفنانين، مدير عام الدائرة، جبار جودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منهاج المهرجان يشهد عروضاً مسرحية وندوات ومحاور بحثية في شؤون التطبيق والتنظير المسرحي وتاريخه ومستقبله"، مبيناً "أننا نؤسس على نتائج وتوصيات المهرجان، ما يلبي تطلعات الفنانين".

بدوره، أكد مدير المسارح في دائرة السينما والمسرح، حاتم عودة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "حرصنا على كم نوعي منتقى يخدم رؤى الساحة المسرحية عراقياً وعربياً وعالمياً".

ولفت رئيس الشعبة المسرحية في النقابة ضياء الدين سامي، الى أن "المهرجان أصبحت تنطلق منه تجارب راسخة الى مستويات أرقى".

وقال الفنان،محمد حسن درندخاني: "مبارك لنا هذا الكرنفال المسرحي الكبير، وننتظر نتائج تتكامل مع أربع دورات ناجحة أجادت النقابة والدائرة الاشتغال عليها بتوزيع أنصف الجميع محلياً وخارجياً".

وأشاد الفنان العراقي المغترب في الإمارات، فيصل جابر، بـ"نشاطات نقابة الفنانين ودائرة السينما والمسرح"، منوهاً "يعد مهرجان بغداد الدولي للمسرح، حلقة في سلسلة منجزات وضعت العراق في مقدمة الساحات الثقافية العربية ولا أبالغ إذا قلت العالمية".