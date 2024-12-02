بينهم مستشار.. القضاء العراقي يفرج بكفالة عن 5 متهمين من معتقلي تشرين

2024-12-02 15:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن محكمة تحقيق الرصافة قررت الإفراج بكفالة عن خمسة متهمين من "معتقلي تشرين"، الذين كانوا موقوفين لدى شعبة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوزن أن من بين الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم، مستشار محافظ ذي قار لشؤون جرحى التظاهرات، علي مهدي عجيل.

ومنتصف تشرين الأول الماضي، اعتقلت قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة ذي قار، جنوبي العراق مستشار المحافظ لشؤون جرحى التظاهرات علي مهدي عجيل، بتهمة قيادة تظاهرات ضد المحافظة قبل خمس سنوات والاستيلاء على تعويضات جرحى التظاهرات.

وكان عجيل قد شارك في تظاهرات "انتفاضة تشرين" عام 2019، وصدرت مذكرة قبض بحقه بتهمة "4/ إرهاب".