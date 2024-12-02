معبد "لالش" ينهي موسم قطف الزيتون (صور)

2024-12-02 15:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مسؤول إعلام معبد لالش المقدس لدى الطائفة الايزيدية لقمان سليمان، يوم الإثنين، انتهاء موسم قطف 700 شجرة زيتون مزروعة في أراضي المعبد.

وقال سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "موسم قطف الزيتون يبدأ تقليدياً مع بداية شهر كانون الاول من كل عام حيث تجري عملية القطف ضمن مراسم دينية خاصة يحضرها بابا الشيخ وكبار رجال الدين الإيزيديين".

واضاف ان "هذه العملية تنفذ من قبل أبناء الطائفة كافة ضمن ما يعرف بـ"الخلمت كار" في اشارة الى العمل التطوعي الذي يجسد روح التعاون والتضامن بين أبناء المجتمع الايزيدي".

واوضح سليمان ان "الزيتون يقطف بعناية ثم يخزن في أكياس مخصصة تحفظ في أماكن خاصة داخل المعبد لمدة ثلاثة أشهر ليتم بعدها عصره بطرق تقليدية في شهر آذار من كل عام وذلك خلال طقوس دينية تعكس اهمية الزيتون في الثقافة الايزيدية".

وأشار إلى أن "الزيت الناتج عن هذه العملية يعتبر مقدسا ويستخدم حصرياً لايقاد القناديل في معبد لالش والبالغ عددها 365 قنديلا والتي ترمز الى نور الشمس، كما تستخدم هذه القناديل في المناسبات الدينية المختلفة للطائفة مما يضيف قيمة روحية خاصة لهذا المنتج".

وختم سليمان حديثه بالاشارة الى ان "قدسية هذا الزيت تعود إلى أن أشجار الزيتون مزروعة في أراضي المعبد تروى بمياهه وترعى من قبل رجال الدين وأبناء الطائفة ضمن تقاليد مما يعزز ارتباط الزيتون بقدسية المكان وروحانية الممارسات الدينية للطائفة".