2024-12-02 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، القيادة الإماراتيةوشعبها بيوم الاتحاد الوطني.

وقالبارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز"‏باسمي وباسم شعب إقليم كوردستان، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى دولةالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة ذكرى يوم الاتحادالوطني".

وأضاف"إننا نثمن عالياً الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمعنا، ونعرب عن أصدقتمنياتنا لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحبالسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة".