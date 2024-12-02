2024-12-02 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فتح برلمان إقليم كوردستان، يوم الاثنين، باب الترشيح لرئاسة البرلمان، إلاأنه رفع الجلسة بشكل مؤقت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن البرلمان عقد اليوم جلسته الأولى وفتح الترشيح لهيئةرئاسة البرلمان، غير أنه بسبب عدم حضور العديد من النواب للجلسة تعذر اكتمالالنصاب القانوني، ما دعا إلى رفع الجلسة بشكل مؤقت.

وأشارمراسلنا إلى أنه في حال اكتمال النصاب سيعاد عقد الجلسة مجدداً لانتخاب هيئةالرئاسة، مبيناً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدّم مرشحين وهما، فالا فريد،وهلگورد شيخ نجيب، كما قدّم الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحين أيضاً، شالاوكوسرت رسول، وميران محمد، أما عن كتلة الجيل الجديد فالمرشح هو كردوان جمال.

وعقد برلمان إقليمكوردستان اليوم الاثنين، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول في دورته الجديدة،بحضور مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، دعوة رئيس ديوان البرلمانأكبر الأعضاء الحاضرين سناً لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة، يعقبها دعوةرئيس السن للمرشحين الفائزين بمقاعد برلمانية لأداء اليمين.