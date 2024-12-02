2024-12-02 15:18:04 - المصدر: ايشان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن محادثات إيران مع تركيا في أنقرة كانت “سريعة ومباشرة وودية وبناءة”. وأضاف عراقجي أن طهران وأنقرة اتفقتا على أن سوريا “لا ينبغي أن تصبح موطنا للجماعات الإرهابية”. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب اجتماعه مع عراقجي، إن أحدث التطورات في سوريا “تظهر ضرورة التوصل […]

ظهرت المقالة عراقجي: طهران وانقرة اتفقتا على أن سوريا لن تصبح موطناً للجماعات الإرهابية أولاً على ايشان.



