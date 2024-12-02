مناشدات من المواطنين .. الكهرباء منعدمة رجعنا "للطاسة والنجانة" للاستحمام

2024-12-02 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشد عدد من المواطنين في مناطق بغداد، اليوم الإثنين (2 كانون الاول 2024)، الحكومة والجهات المعنية بإيجاد حل لازمة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطقهم، واستمرار الإطفاء ليصل إلى اكثر من 20 ساعة في اليوم.

وقالوا في أحاديث لمراسل "بغداد اليوم"، إنه" منذ أيام والكهرباء شبه معدومة في مناطقنا حتى وصل الحال إلى ان يتم إطفاء المولدات الأهلية للإستراحة، بسبب تشغيلها لساعات طويلة تصل إلى اكثر من 12 ساعة مستمرة".

ووفقا للمواطنين، فأن" سبب انقطاع التيار الكهربائي لا يزال مجهولا بالنسبة لهم، حيث لم تعلن وزارة الكهرباء عن سبب منطقي سوى التحجج بتوقف إمدادات الغاز الإيراني عن محافظة ديالى وليس بغداد".

وطالبوا" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوضح حد لفشل وزير الكهرباء والوزارة وعجزهم عن إيجاد حل لهذه المشكلة التي يفترض أن تتفاقم في فصل الصيف وليس الشتاء كما يحصل الآن".

وقال بعضهم، إنهم" عادوا إلى الطرق التقليدية القديمة لتسخين المياه عبر وضعه على "الطباخ" أو المدافئ التي تعمل على النفط، نتيجة توقف عمل "السخانات" على الكهرباء التي غابت عن منازلهم لفترات تصل إلى اكثر من 20 ساعة يوميًا".