لجنة نيابية: خطة بشأن مذكرات التفاهم مع دول الجوار حول طريق التنمية

2024-12-02 16:15:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – حسن الفواز

أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء الحكومي، اليوم الاثنين، عن وضع خطة بشأن مذكرات التفاهم مع دول الجوار حول طريق التنمية، فيما أشارت الى أن مشروع الطريق سيمتد أثره للحكومات اللاحقة.

وقالت رئيسة اللجنة ليلى التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة استضافت وزير النقل لتسليط الضوء على أهم ما ورد في البرنامج الحكومي، مع التركيز على الإنجازات المرتقبة لوزارة النقل".

وأشارت، إلى أن "الفترة القادمة ستشهد إنجازاً كبيراً يتعلق بميناء الفاو، حيث يُعد هذا المشروع إنجازاً استراتيجياً لا يقتصر على الحكومة الحالية، بل سيمتد أثره إلى الحكومات اللاحقة".

وأضافت، أنه "تم وضع خارطة طريق متكاملة لتفعيل مذكرات التفاهم مع دول الجوار، وكذلك لتنظيم التعاقدات المتعلقة بخطط التنمية"، لافتا الى أن "هناك جولات ميدانية مشتركة مرتقبة للجنة برفقة وزير النقل والكادر المتقدم من دوائر الوزارة المختلفة، بهدف الاطلاع على أبرز المشاريع بشكل مباشر وضمان تحقيقها على أرض الواقع".

وقدمت التميمي "شكرها لوزير النقل والكادر المتقدم على جهودهم المبذولة"، مشيدة "بالإيضاحات المقدمة من الوزارة والتي تُبرز تطلعاتها المستقبلية".