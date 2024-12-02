رئيس الوزراء يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

2024-12-02 16:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق، تسوي وي، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على أهمية التحرك العاجل لإنهاء الأزمات التي تعاني منها، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومع ما تشهده من تطورات في سوريا".

من جانبه، نقل السفير، تحيات الرئيس الصيني إلى رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، بجانب عمل الشركات الصينية في إطار الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين".