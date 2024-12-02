2024-12-02 16:18:04 - المصدر: ايشان

اتهمت الولايات المتحدة إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين “أبلغ إسرائيل أن هناك انتهاكات إسرائيلية للاتفاق”، الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء. وشنت إسرائيل عدة هجمات منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق. والإثنين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية […]

ظهرت المقالة “هناك انتهاكات”.. مبعوث واشنطن يتهم الكيان بخرق وقف إطلاق النار في لبنان أولاً على ايشان.



