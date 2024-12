الأمم المتحدة: غزة تضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم

2024-12-02 16:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن الوضع في غزة كارثي، فيما كشف أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم. وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المدمر جراء العدوان الصهيوني المستمر منذ 13 […]

