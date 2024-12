هيئة الإعلام: إجراءاتنا تواجه فساد المتضررين

2024-12-02 16:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الإثنين، أن جهات فاسدة تضررت مصالحها نتيجة إجراءاتها. وفي بيان للهيئة تلقته (المدى) أكدت "إدانتها لمحاولات بعض المواقع الإخبارية غير المهنية وغير المرخصة في العراق والتي تمولها وترعاها جهات فاسدة تضررت مصالحها نتيجة إجراءات الهيئة القانونية"، مبيناً أن "الجهات المشبوهة دأبت على نشر أخبار كاذبة ومضللة تستهدف الهيئة بشكل […]

