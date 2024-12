التربية: مشروع مدارس “إيدوبا” سيسهم بفك الازدواج والاكتظاظ

2024-12-02 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن مشروع مدارس “إيدوبا” سيسهم بفك الازدواج والاكتظاظ والتقليل من حدّة أهم ملفاتنا. وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في تدوينة على صفحته الشخصية وتابعتها “عراق اوبزيرفر”: “بطراز عالميّ، دشنت الحكومة العراقية اليوم ،أوّل مشاريع “صندوق العراق للتنمية” والذي سيَنطلق ببناء 600 مدرسة كدُفعة أولى في عموم …

