السوداني: لن نتسلم أي مدرسة إذا لم تكن وفق المواصفات المطلوبة

2024-12-02 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر خلال إطلاقه مشروع إيدوبا السوداني: لن نتسلم أي مدرسة تخالف المواصفات المطلوبة اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان العراق لن يتسلم اي مدرسة تخالف المواصفات المطلوبة ضمن مشروع “إيدوبا”. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى حفل …

