2024-12-02 16:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسنالمندلاوي، يوم الاثنين، المسؤولين الأمنيين، بالتحديث المستمر للخطط الأمنيةلمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وتكثيف التواجد الميداني لتفقد القطاعاتوتأمين احتياجاتها.

جاء ذلك، خلال ترؤس المندلاوي، الاجتماع الطارئ الذيعقدته لجنة الأمن والدفاع النيابية، جرى خلاله استضافة وزير الدفاع، ورئيس اركانالجيش، وقائد قوات حرس الحدود، وقادة الصنوف في وزارتي الداخلية والدفاع، وفق بيانورد لوكالة شفق نيوز، لمناقشة تطورات الاحداث في سوريا وتداعياتها على العراق،والوقوف على استعدادات الاجهزة الأمنية واحتياجاتها للتصدي لخطر الجماعاتالارهابية.

وشدد المندلاوي، على ضرورة "تفعيل الجهد الاستخباريمع الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما مع سوريا لتبادل المعلومات، إضافة إلى تنفيذعمليات استباقية نوعية لمنع تسلل العصابات الارهابية، ورفع مستوى التنسيق بينالاجهزة الأمنية والوزارات بما فيها غير العسكرية لتأمين متطلبات دعم القواتالمسلحة، والتصدي لمحاولات بث الشائعات والاكاذيب بإدامة التواصل مع المؤسساتالإعلامية الوطنية".

وقال إن "للعراق الحق في الدفاع عن الأمن والسلمالوطني من الناحية الشرعية ووفق القانون العراقي والدولي، وإن البلاد تنعم وتستظلبالمرجعية الدينية العليا (دام ظلها) وبفتواها للجهاد الكفائي التي وفرت المزيد منالمساندة الشعبية للقوات الأمنية".

وأكد المندلاوي، أهمية الاستعداد والجهوزية للتصدي لكلعمل من شأنه ان يهدد امن وسلامة البلاد، لافتاً إلى أن "السلطة التشريعيةداعمه لمختلف صنوف القوات الأمنية البطلة، وأن لجنة الأمن والدفاع مستعدة للانعقادالدائم من اجل مساندتهم".