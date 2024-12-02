2024-12-02 16:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت لنقل ضيوف العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بتسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت، لنقل ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم".