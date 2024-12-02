ريال مدريد يجهز مفاجأة مدوية لجمهوره

2024-12-02 16:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يسعى نادي ريال مدريد، أحد أبرز أندية كرة القدم في العالم، لكتابة فصل جديد في تاريخ التفاعل مع جماهيره، من خلال إطلاق تجربة تكنولوجية مبتكرة تُعرف باسم "سانتياجو برنابيو اللا نهائي".

وتعتمد هذه التجربة الرائدة على تقنية الواقع المعزز باستخدام نظارات "Vision Pro" المتطورة من شركة "آبل".

تكنولوجيا تضع الجماهير في قلب الحدث

بفضل هذه التقنية الحديثة، سيتمكن مشجعو الملكي من تجربة لم يسبق لها مثيل، حيث سيتمكنون من متابعة المباريات من منازلهم كما لو كانوا يجلسون في مقاعد "سانتياجو برنابيو".

وتتيح التجربة للمشجعين، الشعور وكأنهم يشاركون في الحدث مباشرة، بفضل جودة العرض العالية والتفاصيل الدقيقة التي تنقل كل لحظة من أجواء المباراة.

ولن تتوقف التجربة عند حدود المشاهدة فقط، بل ستتيح تقنية الواقع المعزز للمشجعين، التفاعل مع نجوم الفريق بشكل افتراضي، وكأنهم يلتقون بهم وجهاً لوجه.

ويمكن للمستخدمين عبر النظارات الخاصة، استعراض اللاعب المفضل لديهم، والتفاعل معه من خلال تجارب ثلاثية الأبعاد تبدو حقيقية للغاية.

سانتياجو برنابيو اللا نهائي

تجربة "سانتياجو برنابيو اللا نهائي" ستتضمن بيئات محاكية للاستاد الشهير، بما في ذلك مشاهدة اللاعبين في غرفة الملابس، التجول في ممرات الاستاد، وحتى متابعة مجريات المباراة من زوايا مختلفة وكأن المشجع يملك تحكمًا كاملاً في موقعه بالملعب.

وبفضل هذه التكنولوجيا، سيستمتع المشجعون بمشاهد حصرية تشمل لقطات ثلاثية الأبعاد وتحليل دقيق للعب، بالإضافة إلى سماع أصوات الجماهير والهتافات التي تجعل المشاهد يشعر وكأنه حاضر جسديًا في الاستاد.

رؤية مستقبلية لعالم الرياضة

يرى العديد من المحللين، أن هذه الخطوة ليست مجرد تطور تكنولوجي، بل تغيير شامل في طريقة تفاعل الجماهير مع رياضتهم المفضلة.

فمن خلال تقنية الواقع المعزز، يمكن للنادي الملكي، الوصول إلى شريحة أوسع من الجماهير في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة لزيارة الاستاد من قبل.

متوفر أيضا نظارة ذكية للرجال تعمل بالبلوتوث V5.3 مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية بطول موجي 400 وتحكم باللمس مع إجراء المكالمات بدون استخدام اليدين بـ 80 ريالا (من هنا).

إطلاق مرتقب

من المتوقع أن يتم إطلاق تجربة "سانتياجو برنابيو اللا نهائي" في العام المقبل، مع توفرها بشكل أولي لجماهير ريال مدريد في إسبانيا، قبل أن يتم توسيع نطاقها عالميًا.

بهذه الخطوة، يؤكد ريال مدريد أنه ليس فقط فريق كرة قدم، بل مؤسسة ذات ريادة تسعى لتقديم الأفضل لجماهيرها باستخدام أحدث الابتكارات، وستظل الأعين مترقبة لمتابعة كيفية تحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وكيف ستُحدث هذه التجربة ثورة في عالم الرياضة.