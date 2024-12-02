2024-12-02 16:54:04 - المصدر: ايشان

افتتح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاثنين، جلسة تمرير القوانين الجدلية التي تأجلت يوم أمس، بحضور 193 نائباً. وبسبب استمرار الخلافات، لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسة تمرير القوانين الجدلية يوم أمس، حيث أرجأ عقدها الى اليوم الاثنين. وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل أمير المعموري، أن بعض البرلمانيين تركوا مبنى مجلس النواب، […]

ظهرت المقالة بحضور 193 نائباً.. المشهداني يفتتح جلسة تمرير قوانين “السلة الواحدة” أولاً على ايشان.



