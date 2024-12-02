2024-12-02 16:54:04 - المصدر: ايشان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية من مدينة مشهد إلى الدمام السعودية، بعد توقف دام 14 عاماً. وقال المسؤول في الشركة الإيرانية شمس الدين فرزادي، إنه “من أجل زيادة حجم النشاط الاقتصادي والسياسي والسياحي مع المملكة العربية السعودية، سيتم تسيير رحلات أسبوعية من مشهد إلى مدينة الدمام السعودية اعتبارا من يوم غد […]

ظهرت المقالة بعد توقف دام 14 عاماً.. استئناف رحلات الطيران من مشهد إلى الدمام أولاً على ايشان.



