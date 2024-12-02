مجلس النواب يباشر بالتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات

2024-12-02 16:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

باشر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، (2 كانون الأول 2024)، بالتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

ويتكون مشروع القانون من 5 مواد لإعادة العقارات التي تم الاستيلاء عليها بين 1975 و1979، وقبل التعديلات، كانت معظم القرارات التي يلغيها القانون تتعلق بأراضي الكرد والتركمان المصادرة في كركوك.

ويشترط القانون لإعادة العقارات عدم تعويض أصحابها خلال عهد النظام السابق.

ومن الشروط الأخرى في مشروع قانون "إعادة العقارات" أن لا تشمل العقارات الممنوحة لوزارتي الدفاع والنفط أو المستخدمة للمنفعة العامة، باستثناء الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات من هيئة دعاوي الملكية.



