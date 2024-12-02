برلمان كوردستان يفشل باستئناف جلسته ويبقيها مفتوحة

2024-12-02 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر برلمان إقليم كوردستان إبقاء جلسته الأولى إلى وقت غير معلوم، يومالاثنين، بعد فشله في إعادة انعقادها لانتخاب هيئة الرئاسة بسبب اختلال النصابالقانوني.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن برلمان كوردستان لم يتمكن من استئناف جلسته الأولى بعدأن اضطر إلى تأجيلها ومنح البرلمانيين استراحة لحين التحاق باقي البرلمانيينواكتمال النصاب القانوني، إلا أن هذا لم يتحقق وبقيت الجلسة مفتوحة لحين حسم منصبرئيس البرلمان.

وأشارمراسلنا إلى أن البرلمانيين بدأوا بمغادرة مبنى البرلمان بعد أن تأخر استئنافالجلسة.

وأضافأن الجلسة تضمنت أداء اليمين الدستورية من قبل البرلمانيين حيث حظر أكثر من 60 برلمانياًفي القاعة، إضافة إلى فتح باب الترشيح للهيئة الرئاسية من قبل رئيس السن وتقديمعدة كتل مرشحيها لهذه المناصب الثلاثة.

وعقد برلمان إقليمكوردستان اليوم الاثنين، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول في دورته الجديدة،بحضور مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين.

وفتح البرلمان باب الترشيح لرئاسة البرلمان، إلا أنه رفع الجلسة بشكلمؤقت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن البرلمان عقد اليوم جلسته الأولى وفتح الترشيح لهيئةرئاسة البرلمان، غير أنه بسبب عدم حضور العديد من النواب للجلسة تعذر اكتمالالنصاب القانوني، ما دعا إلى رفع الجلسة بشكل مؤقت.

وأشارمراسلنا إلى أنه في حال اكتمال النصاب سيعاد عقد الجلسة مجدداً لانتخاب هيئةالرئاسة، مبيناً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدّم مرشحين وهما، فالا فريد،وهلگورد شيخ نجيب، كما قدّم الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحين أيضاً، شالاوكوسرت رسول، وميران محمد، أما عن كتلة الجيل الجديد فالمرشح هو كردوان جمال.