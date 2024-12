2024-12-02 17:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، المسؤولين الأمنيين، بالتحديث المستمر للخطط الأمنية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وتكثيف التواجد الميداني لتفقد القطاعات وتأمين احتياجاتها. جاء ذلك، خلال ترؤس المندلاوي، الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة الأمن والدفاع النيابية، جرى خلاله استضافة وزير الدفاع، ورئيس اركان الجيش، وقائد قوات حرس الحدود، […]

