2024-12-02 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بتسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت، لنقل المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم. وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، أعلنت بوقت سابق اليوم الاثنين، أن العوائل اللبنانية بدأت بالعودة لديارها وفق آلية يسيرة، فيما أشارت الى أنها قدمت الرعاية الغذائية والصحية والسكنية لهذه العوائل.

