مجلس النواب يباشر بالتصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية

2024-12-02 18:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر باشر مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالتصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية. وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني. وحضر الجلسة 193 نائباً. وكان مجلس النواب قد أرجأ جلسته أمس الأحد الى اليوم الإثنين بسبب استمرار الخلاف على قوانين جدلية.

