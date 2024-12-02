2024-12-02 18:09:04 - المصدر: ايشان

حصلت منصة “إيشان”، اليوم الاثنين، على نص المسودة الجديدة، لقانون الأحوال الشخصية، الذي يعتزم مجلس النواب تمريره في جلسة اليوم. وتضمنت المسودة الجديدة، عدداً من الفقرات، التي قد تزيد الخلافات داخل البرلمان قبل أن يُمرر عبر التصويت بالأغلبية. المادة (۱) : يعدل نص المادة (۲) من القانون بإضافة فقرة ( ۳) إليه ، وكالاتي : […]

ظهرت المقالة فقه النجف وقيود على المدونة.. مسودة جديدة لقانون الأحوال قد تثير الجدل مجددا أولاً على ايشان.



