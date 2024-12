البرلمان يرفع جلسته نصف ساعة للتداول من اجل التصويت على القوانين

2024-12-02 18:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قرر مجلس النواب، اليوم الإثنين، رفع جلسته نصف ساعة للتداول من اجل التصويت على القوانين. وقال مراسلنا، إنه بعد تسجيل اعتراضات نيابية على عملية التصويت على القوانين في ربطها مع بعض، قررت رئاسة مجلس النواب رفع جلسة المجلس نصف ساعة للتداول من اجل التصويت على القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وباشر مجلس النواب […]

