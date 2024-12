سوريا تطالب مجلس الامن الدولي بعقد "جلسة طارئة" غدا

2024-12-02 18:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى طلبت سوريا، اليوم الاثنين، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هجوم المسلحين على الشمال السوري والوضع في حلب. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك في تصريح صحفي: "طلبنا عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإرهابي على شمال سوريا والوضع في حلب". وأضاف أن "طلب سوريا حظي […]

